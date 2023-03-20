سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

حافظ الريال السعودي على استقراره مع بداية التداولات الصباحية في البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، تزامنا مع الإقبال على عمليات الشراء المرتبطة بموسم عمرة رمضان والحج.

سعر الريال السعودي اليوم

وترصد السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم، حسب ما كشفت عنه المواقع الإلكترونية لكل بنك على حدة، كما يلي.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.18 جنيه لعمليات الشراء، و8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

- الريال السعودي في البنك المركزي، 8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي

- سجل بالبنك الأهلي 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- سعر الريال ببنك الإسكندرية، سجل نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.23 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- سجل نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، في CIB.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

- تراجع سعر شراء الريال السعودي اليوم بالمصرف المتحد، ليبلغ 7.95 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- بلغ 8.18 جنيه للشراء، والبيع 8.24 جنيه في بنك قناة السويس.