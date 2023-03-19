سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

حافظ سعر صرف الريال السعودي على استقراره مقابل الجنيه المصري مع بداية عمل البنوك اليوم، حيث حافظت العملة السعودية على استقرارها، رغم حالة الإقبال الذي تشهده من جانب المعتمرين، وسجل الريال اليوم في بنكي مصر والأهلي عند الشراء 8.18 جنيه، و8.21 جنيه للبيع، وفق ما كشفت عنه البنوك مع بداية التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي اليوم

وخلال التقرير التالي ترصد «الوطن» سعر الريال السعودي مع بداية التدولات البنكية في الأسبوع المصرفي الجديد، وفق ما كشفت عنه البنوك العاملة بالسوق المصرية، كما يلي.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.18 جنيه لعمليات الشراء، و8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

- سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، 8.21 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي

- سجل سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، سجل نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.23 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- سعر الريال السعودي سجل نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، في CIB.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

- انخفض سعر شراء الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، ليبلغ 7.95 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- بلغ سعر الريال السعودي 8.18 جنيه للشراء، والبيع 8.24 جنيه في بنك قناة السويس.