 سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

استقرار واضح تشهده أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والعربية والأجنبية العاملة داخل القطاع المصرفي، ومنها استقرار عمليات بيع وشرء الريال السعودي، الذي لقي إقبالا كبيرا على شرائه من جانب الراغبين في السفر لأداء عمرة شهر رمضان.

وترصد السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المختلفة، مع آخر أيام الأسبوع المصرفي الحالي، وتبيّن سعره باختلاف بين قرش وقرشين مقابل الجنيه بين بنك وآخر، كما يلي.

سعر الريال السعودي اليوم

وفق ما كشفت عنه البنوك العاملة بالسوق المصرية، جاء كما يلي.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- سعر الريال السعودي 8.18 جنيه لعمليات الشراء، و8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

- سجل 8.21 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك الأهلي

- سجل الريال 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- سجل نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.24 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- الريال السعودي سجل نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

- بلغ 7.95 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- سعر الريال 8.18 جنيه للشراء، والبيع 8.24 جنيه.