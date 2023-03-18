 سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية، استقرارًا في بداية التعاملات اليومية، إذ سجل أقل سعر شراء بالمصرف المتحد عند 7.95 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنوك

وخلال التقرير التالي ترصد «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم السبت، وفق ما كشفت عنه البنوك العاملة بالسوق المصرية، كالتالي.

سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك مصر

- سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.18 جنيه لعمليات الشراء، و8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

- سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، 8.21 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي

- سجل سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، سجل نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.24 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- سعر الريال السعودي سجل نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، في CIB.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

- انخفض سعر شراء الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، ليبلغ 7.95 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- بلغ سعر الريال السعودي 8.17 جنيه للشراء، والبيع 8.24 جنيه في بنك قناة السويس.