بعد قليل.. محاكمة المتهمين بقتل ولاء زايد «صيدلي حلوان»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهمين بقتل المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا ب«صيدلي حلوان»، وذلك بعد استعراض القوة ضده لإرغامه على تطليق زوجته الثانية بعد خلاف دب بينهما.

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة التي عقدت أمس الأحد، إلى جلسة اليوم الاثنين 20 مارس لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات معهم، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـصيدلي حلوان، لترويع المتهم وتخويفه.

بيان حول الواقعة

وكانت النيابة العامة في وقت سابق، قد أصدرت بيانًا أوضحت فيه ما حدث بتفاصيل القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، وبينت فيه أن المتهمين الـ7 استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف، وهددوا الضحية ولاء زايد المجني عليه، بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به.