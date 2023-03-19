تأجيل محاكمة المتهمين بقتل ولاء زايد صيدلي حلوان إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، والتي يواجهون فيها تهمة قتل المجني عليه ولاء زايد بعد استعراض القوة ضده، للغد لاستكمال المرافعة.

صدَر القرار برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

خلافات بين الزوجين

البداية كانت بعد أن احتدمت الخلافات الزوجية بين «صيدلي حلوان»، وزوجته الأولى بعد معرفتها بخبر زواجه من أخرى لها تعرف عليها عن طريق أسرته في محافظة المنوفية، واتفقا على الزواج.

رسائل استغاثة

وقبل وفاة المجني عليه بدقائق، أرسل رسائل استغاثة كتبها قبل وفاته على أحد جروبات «واتس آب» الخاصة بعائلته قال فيها: «يا جماعة أنا عندي بلطجية بالبيت.. محتاج حد يلحقني أرجوكم.. حد يجي يقف معايا».

وبإجراء التحريات حول الواقعة، وسماع أقوال الطفل نجل المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، أكّد وجود شبهة جنائية في الوفاة، وفق ما جاء أيضًا في أقوال عدد من الشهود.