أمطار غزيرة تضرب بورسعيد لليوم الثاني.. وتوقف حركة الصيد لارتفاع الأمواج

شهدت محافظة بورسعيد سقوط أمطار غزيرة لليوم الثاني على التوالي، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، ما أدى لتوقف حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج وخروجها إلى الشواطئ.

غلق ميناء الصيد البحري

وأعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد، استمرار غلق ميناء الصيد لليوم الثاني على التوالي بسبب ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 5 أمتار، ما يشكل خطورة على الصيادين، موضحا أن مراكب الصيد وصلت عصر أول أمس إلى رصيف الميناء، ولن يتم استئناف حركة الصيد إلا بعد انتهاء نوة الشمس الكبرى التي تمر بالبلاد.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بميناء الصيد البحري تتابع على مدار الساعة تقلبات الطقس، وحذرت صيادي الدهرا من الصيد في هذه الأجواء لخطورته على حياتهم.

رفع مياه الأمطار

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، استمرار حالة الطوارئ على مدار الساعة لمواجهة تقلبات طقس بورسعيد، موضحا أن سيارات الفاكيوم والنافوري انتشرت في شوارع الحي لسحب مياه الأمطار الغزيرة أولا بأول ومنع تراكمها، كما يجري تسليك بالوعات الأمطار والصرف الصحي، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الحي على تواصل مع الغرفة الرئيسية بالمحافظة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن توقعات بسقوط أمطار بعد تكاثر السحب، وهو ما حدث بالفعل، بالتزامن مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، والتي تراوحت بين 12 و16 درجة مئوية، كما بلغت سرعة الرياح 19 كيلومترا في الساعة، واتجاهها جنوبية غربية، مع عودة للأجواء الشتوية المعتدلة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.