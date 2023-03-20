طبيب يخصص يوما للكشف المجاني في قريته صدقة على ضحايا حادث بالدقهلية

أصابت واقعة مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة، أهالي قرية الضهرية بشربين في محافظة الدقهلية، بالصدمة الكبيرة، وذلك بعد رحيل أفراد الأسرة إثر سقوط سيارتهم في ترعة بقرية بطرة بشربين.

وخرج أهالي القرية خلف الـ5 أشخاص يودعون جثامينهم إلى مثواهم الأخير، وسيطر الحزن عليهم، فيما قرر بعضهم أن يقدم أعمالا مجانية لأهالي القرية، صدقة للأسرة المتوفاة، بينهم طبيب بالقرية قرر أن يجعل الكشف على المرضى خلال يوم العزاء بالمجان، صدقة جارية على الخمس أشخاص.

يوم مجاني للكشف على أهالي الضهرية

وقال محمود غنام، طبيب الباطنة العام والقلب بالقرية، لـ«الوطن»، إنه قرر أن يجعل الكشف خلال يوم عزاء الأسرة الراحلة بالمجان من أجل أهالي القرية: «الفكرة أني بحب أشارك أهل المتوفى من خلال عمل صدقة جارية على أرواح المتوفيين، ودي مش أول مرة على طول بعمل كده، وبالأخص مع حالات وفيات الشباب، أو الحالات الصعبة زي الحادثة دي».

صدمة وفاة 5 من أسرة واحدة

واستكمل «محمود» ابن قرية الضهرية، أنه كان يعرف تامر الصعيدي رب الأسرة الراحلة، وهو شخصية محبوبة طيبة ولم يذكره أي شخص بسوء: «الحادثة كانت صعبة، كنت قاعد بكشف واتفاجأت من خلال موقع التواصل الاجتماعي، خبر كان صدمة ومفجع لحظة كانت صعبة في الاستيعاب، تامر كان جدع وشخصية مفيش زيها».

وأوضح «محمود»، أنه خرج من عيادته من شربين متوجها إلى قريته من أجل بدء الكشف بالمجان على الأهالي: «ربنا قدرنا، وقمت بالكشف على حوالي 117 حالة بالمجان، في ناس كانوا بيجيبوا علاج للعيادة بتبقى عندهم متبقية، ومش محتاجينها، وأنا بيكون عندي علاج، حاولت أخرج كل اللي أقدر عليه صدقة على روح تامر وأسرته».

الطبيب ينفذ وصية والده

وأشار «غنام» أنه يقوم كل فترة بالكشف المجاني على الأهالي، تنفيذا لوصية والده: «والدي توفي قبل دخولي الكلية، وكان مسؤول عن عمل الخير في القرية من سنين، وهو وصاني قبل ما يموت، قال لي وصيتك الناس، وكان حاسس أني هلتحق بكلية الطب، فطلب مني أن أخفض ثمن الكشف وأكون رحيم بيهم».

وأكد طبيب القرية أنه يجد نتيجة ما يفعله من اتجاه آخر: «ابني اكتشفت أنه عنده القلب، والحمد لله قدر يعمل عملية وتنجح بالرغم أنها صعبة، ده غير أني عملت قبل كده 3 حوادث صعبة وربنا نجاني، وهو ده المردود أو الناتج اللي ربنا بيرزقني بيه من اتجاه ثاني».

كما أضاف «غنام»، أنه يقوم بالكشف بالمجان طوال شهر رمضان من كل عام: «طول شهر رمضان الكشف المجاني على أهالي قريتي، وده كان سبب (على سبيل المثال) أني أقدر أكشف على طفل في يوم، ويطلع مريض بتوقف كليته، وأحوله على المستشفى ويعمل عملية ويتعالج ويرجع يقف على رجليه تاني، رغم إن والدته مكانتش تعرف حالته».