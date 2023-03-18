مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالدقهلية

لقي 5 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم في محافظة الدقلهية وأصيب 3 آخرون إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة ري زراعي أمام قرية بطرة بدائرة مركز طلخا، ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين والمصابين إلى مستشفى شربين المركزي.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة بطرة

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طلخا، بورد بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي تنقل عددًا كبيرًا من الأشخاص في الترعة المارة من أمام قرية بطرة على طريق «المنصورة – دمياط» الغربي.

مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 في حادث الدقهلية اليوم

هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتمكنت بمساعدة الأهالي من انتشال 5 جثامين بينهم 3 أطفال بالإضافة إلى وجود 3 مصابين بينهم طفلة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شربين المركزي.

وتبين أن جميع الوفيات والمصابين من عائلة واحدة تدعى عائلة الصعيدي وجميعهم من قرية الضهرية مركز شربين بمحافظة الدقهلية وأنهم كانوا يستقلون سيارة ملاكي رقم ج م و 4276 ملاكي.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض علي النيابة العامة .