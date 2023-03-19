تفاصيل مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة بالدقهلية.. خرجوا لشراء لبس العيد فغرقوا

عاش أهالي قريه الضهرية لحظات حرجة بعد تلقي خبر إصابة 3 أشخاص ومصرع 5 من أسرة واحدة إثر غرقها في ترعة بالقرب من قرية البصرة بشربين بالدقهلية.

انقلبت السيارة منذ ساعات في أحد الترع بالقرب من قريه البصرة بشربين، وكانت تحمل 8 أشخاص من أسرة واحدة، إلا أن 5 فارقوا الحياة ما إن سقطت السيارة في المياه، وحاول أهالي القرية إخراجهم ونجحوا في إنقاذ ثلاثة أفراد، وانتشال جثامين خمسة أشخاص من الأسرة مكونه من أب وأم وأبناء وخالة.

حزن في الدقهلية لمصرع 5 من أسرة واحدة

حالة من الحزن سيطرت على ملامح «أحمد.ع» أحد أقارب المتوفين بعد تلقي الخبر الصادم الذي وقع عليهم فقال لـ «الوطن»: «تلقينا خبر الوفاة من خلال تواصل أحد الأشخاص معانا على الإنترنت، وقالوا إن في حادثة تبع بلدكم وفي أشخاص ماتوا، وبالفعل في جروب على الواتساب بين أهالي قريتنا نزلنا عليه بسرعة وبلغنا أهلنا بالواقعة كاملة».

واستكمل أحمد لـ«الوطن» أن الأهالي والقرية بأكملها خرجوا سريعًا إلى مستشفى شربين المركزي من أجل معرفة ما حدث واتضح وفاة تامر وزوجته وشقيقتها، واثنين من بناته وإصابة الشقيقة الأخرى واثنين.

وأضاف أحمد أن القرية تنتظر استكمال الإجراءات من أجل إخراج الخمسة أشخاص، ودفنهم اليوم في مقابر العائلة، والبعض الآخر توجه إلى المصابين للبقاء معهم، ومعرفه حالتهم الصحية وبالأخص الطفله الصغيرة، لأنها في وضع حرج، وتم وضعها في العناية المركزة.

الأسرة خرجوا لشراء ملابس العيد فغرقوا

وأكد أحمد صاحب الـ27 عاما أن الأسرة بأكملها كانت متوجهة من أجل شراء ملابس العيد:«كانوا خارجين يشتروا لبس العيد حتى واحد منهم، كان لسة نازل من بره، وقرر أنه يشتري اللبس من مصر أفضل».

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة

وكان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا بانقلاب سيارة في مياه ترعة الساحل على طريق طلخا شربين أم عزبة أدهم التابعة لقرية بطره ووجود متوفين ومصابين على طريق المنصورة دمياط الغربي.

وبالفحص تبين مصرع 5 أشخاص وهم: تامر سعد الصعيدي 41 عاما، ابنتيه جنى 11عاما جودي 8 سنوات، ولاء محمد ابراهيم الصعيدي 30 عاما وشقيقتها عائشة 12 عاما وجميعهم مقيمين في قرية الضهرية مركز شربين وتم إبداعهم جميعا ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.