الصدمة تسيطر على الناجين من حادث مصرع 5 من أسرة واحدة بالدقهلية

أخفى أهالي قرية الضهرية والأطباء في مستشفى شربين المركزي خبر مصرع 5 من أسرة واحدة على باقي المصابين في الحادث حتى لا تتدهور حالتهم الصحية، وأكد الأطباء أنه عندما أفاق المصابين من الحادث أول ما فعلوا سألوا على باقي من في السيارة، «هما راحوا فين» فأكدوا لهم أنهم مصابون ويتلقون العلاج، وأنهم يمكن أن يرونهم بعد تحسن حالتهم الصحية، وتعيش عائلة «الصعيدي» فاجعة في 5 ممن كانوا بالحادث.

طبيب المستشفى يكشف التفاصيل

وقال الدكتور أحمد غازي، طبيب مستشفى شربين المركزي لـ«الوطن» إن عامل السرعة كان سببا أساسيا في إنقاذ الثلاثة مصابين من الغرق والموت: «تحرك سيارات الإسعاف على السريع، كان سبب في نقلهم وإسعافهم وإنقاذهم، بالإضافة لمساعده الأهالي، وإخراجهم على أسرع وقت، لكن الخمسة كانوا متوفيين ما سقطت السيارة في المياه، وتم إخراج 5 جثامين من المياه غرقى».

8 حالات وصلت المستشفى

وأضاف غازي، أن الحالات الـ 8 وصلوا إلى مستشفى شربين المركزي بعد انقلاب سيارة في المياه: «جالنا أن في سيارة انقلبت في المياه، وأسفرت على خروج 5 أشخاص متوفيين وإصابة 3 آخرين، وتم على السريع التعامل مع الوضع، ولم يكن بهم أي خدش سواء المتوفين أو المصابين، ولكن كان الوضع نتيجة الاختناق تحت الماء بالنسبة للمتوفين».

وأشار «أحمد» صاحب الـ 41 عاما للوطن أن الحالات الثلاثة كانوا في وضع شبه مستقر لكن: «مريض الغرق بالأخص لابد أن يتم وضعه تحت الملاحظة 24 ساعة، وتم وضعهم للاطمئنان عليهم حتى لا يحدث التهاب رئوي، وإخراج ناديه وسامي من المستشفى اليوم بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية واستقرارها، فطلبوا الخروج، ولا زالت ملك تحت الملاحظة في العناية، لكن في حاله مستقرة».

وأوضح «غازي» أنه عند معرفه ما حدث معهم من قبل المصابين قالوا: «أخبرونا أن اللي حصل معاهم السيارة اختل توازنها، وسقطت في المياه، ومن الواضح على وضع السيارة أنها تعرضت للانقلاب، فالطريق الذي وقع به الحادث واسع، وتامر طبعه بيسوق بهدوء، لكن على حد كلام ناديه وسامي أن حدث اختلال وسقطوا في المياه».

واستكمل «أحمد» أن المصابين لم يكونوا على علم بوفاة الخمس أشخاص: «حاولنا ما نبلغهمش، لأنه كان عندهم رهاب، هدفنا أننا ننقذهم فقلنا ليهم أن الخمسة في حاله جيده، ويتعالجوا وفي انتظارهم هم كمان يفوقوا، وخرجوا اليوم وتم تبليغهم على حد علمي».

وأسفر حادث سقوط سيارة في ترعة الساحل على طريق المنصورة دمياط عن مصرع 5 أشخاص وهم: تامر سعد الصعيدي 41 عاما، ابنتيه جنى 11عاما جودي 8 سنوات، ولاء محمد ابراهيم الصعيدي 30 عاما وشقيقتها عائشة 12 عاما وجميعهم مقيمين في قرية الضهرية مركز شربين وتم إبداعهم جميعا ثلاجة حفظ الموتى وصرحت النيابة العامة بدفنهم، كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: سامي الشربيني إبراهيم عطية، 38 عاما، وابنته ملك، 9 أعوام، وفادية محمد ابراهيم الصعيدي 29 عاما، وجرى التعامل مع الحالات المصابة.