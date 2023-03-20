انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل دخول وخروج 55 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 29 سفينه أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

تداول 129 ألف طن

كما انتظمت حركة تداول البضائع، حيث تم تداول 129 ألف طن خلال تلك المدة من البضائع المختلفة والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول حوالي 2020 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندريه والدخيلة.

انتظام حركة الملاحة البحرية

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.