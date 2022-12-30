أمطار الاسكندرية اليوم.. «نوة رأس السنة» تحاصر عروس البحر بعيد الميلاد

سقطت أمطار الاسكندرية اليوم الجمعة، في المناطق السكنية شرق المدينة تزامنًا مع نوة رأس السنة التي تستمر 4 أيام حتى الأيام الأولى من العام الميلادي الجديد، لتودع عروس البحر عام 2022 في أجواء غير مستقرة، تصاحبها بروده بالجو خلال الساعات الأولي من الصباح.

غرفة عمليات الإسكندرية

وحول أمطار الاسكندرية اليوم، قال اللواء محمد الشريف في تصريحات صحفية، إن هناك متابعة على مدار الساعة لجميع الأحياء السكنية من خلال غرفة العمليات بالمحافظة التي تتلقى شكاوى من المواطنين وترد على استفساراتهم، والتواصل مع جميع الأجهزة المعنية بمواجهة الأمطار والتعامل السريع معها.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، أن حالة الطقس اليوم تشهد سقوط أمطار في مناطق شرق الإسكندرية، وجرى الدفع بفرق الطوارئ من خلال التمركزات التابعة للشركة بفنيين ومعدات وسيارات شفط لسحب تراكمات مياه الأمطار في الشوارع، والتعامل الفوري معها وعمل سيولة مرورية على الطرق الرئيسية وفي الشوارع الفرعية.

أمطار على السواحل الشمالية الغربية

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية تتساقط عليها أمطار اليوم الجمعة، خاصة الشمالية الغربية الممتدة من الإسكندرية وحتى مطروح، مع تكاثر السحب، وبرودة في الجو في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى صباحًا، مع توقعات بسقوط أمطار على الوجه البحري، وتستمر حالة الطقس الممطرة خلال الثلاثة أيام المقبلة حتى انتهاء النوة، مع انخفاض الحرارة إلى أدني معدلاتها خلال تلك الفترة.