3 ملايين جنيه قرض بنك الاسكندرية بضمان الوظيفة.. «السداد على 12 سنة»

يقبل الأفراد على التعاقد مع البنوك العاملة في مصر للحصول على قروض شخصية لسد احتياجاتهم العاجلة والسداد على أقساط لفترات طويلة، وبالتالي تتنافس البنوك في طرح منتجات بمزايا وتيسيرات عديدة.

القروض الشخصية من بنك الاسكندرية

ويتيح بنك الاسكندرية للعملاء الأفراد إمكانية الحصول على قرض شخصي بضمان الوظيفة أو المعاش، بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه والسداد على أقساط متساوية لفترات تصل إلى 12 عاما، وأبرز مزايا هذا القرض استخدامه في العديد من الأغراض مثل سداد مديونية أو شراء سلع معمرة أو حتى شراء سيارة جديدة.

فوائد القروض الشخصية

ويعرض البنك على العميل التعاقد على القرض إما بفائدة ثابتة أو متغيرة وفقا لـ أسعار الكوريدور، فيما يصدر وثيقة تأمين على الحياة طوال مدة القرض مجانا.

وبالنسبة لموظفي البنوك، يمكن التعاقد على تمويل بقيمة 3 ملايين جنيه والسداد على أقساط متساوية لمدة 10 سنوات، فيما تقل فترة السداد لأصحاب المهن الحرة إلى 7 سنوات.

قرض شخصي بضمان المدخرات

كما يمكن لأصحاب الشهادات أو الودائع أو أية أرصدة دائنة لدى بنك الاسكندرية الاقتراض بضمانها، بقيمة تمويل شخصي تصل إلى 95% من قيمة الوعاء والفائدة 2% إضافية على العائد، بفترات سداد حتى 10 سنوات.

الأوراق والمستندات المطلوبة

- صورة البطاقة الشخصية سارية مدون بها محل الإقامة.

- احضار أصل ايصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر ومدون به العنوان الحالي للعميل في حالة عدم وجوده بالبطاقة.