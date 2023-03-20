7 معلومات عن الممشى السياحي الجديد بالغردقة قبل افتتاحه اليوم

يفتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، الممشى السياحي الجديد بمنطقة هاواي شمال مدينة الغردقة، والذي يبلغ طوله 8 كيلومترات بتكلفة 100 مليون جنيه، بالمشاركة المجتمعية مع المستثمرين السياحيين، ويضم مظلات ومساحات خضراء وأشجار وإضاءة مميزة وكافيهات ومحلات سياحية ومظلات وأماكن انتظار سيارات.

الممشى السياحي الجديد بالغردقة

وكشف محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الممشى السياحي الجديد بالغردقة يمتد بطول 8 كيلومترات، ابتداء من منطقة هاواي وحتى منتجعات الجونة في المدخل الشمالي للمدينة السياحية، ويهدف إلى إظهار المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وليصبح متنفسا سياحيا للآلاف من المواطنين.

الممشى الجديد على الطراز الأوروبي

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن الممشى السياحي الجديد يخدم نزلاء ورواد عشرات الفنادق والمنتجعات السياحية شمال مدينة الغردقة، وصمم على الطراز الأوروبي، ويضم مظلات ومساحات خضراء وكافيهات ومحلات سياحية وأماكن انتظار سيارات.

وأضاف «جمعة» في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الاثنين، أن الممشى الجديد يعكس جمال الرؤية البصرية، حيث الإضاءة الحديثة والإنترلوك الملون والمساحات الشاسعة الخضراء.