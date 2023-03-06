الممشى السياحي الجديد بالغردقة.. متنفس للأهالي وتكلفته 100 مليون جنيه «صور»

انتهت أجهزة مدينة الغردقة من إنشاء الممشى السياحي الجديد وذلك في المدخل الشمالي لمدينة الغردقة بموازاة شاطئ البحر بمنطقة هاواي يصل طوله إلى 8 كيلو مترات بتكلفة تصل لـ100 مليون جنيه مصري بالمشاركة المجتمعية مع القطاع الخاص تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

الممشى السياحي الجديد بالغردقة

كشف رضا الدخاخني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة في تصريحات لـ الوطن، أن الممشى السياحي الجديد بالغردقة تم إنشائه بالمشاركة المجتمعية بالتنسيق بين محافظة البحر الأحمر والقطاع الخاص بطول 8 كيلو مترات يبدأ من منطقة فنادق هاواي وحتى قبل منتجع الجونة شمال مدينة الغردقة بتكلفة تصل لـ100 مليون جنيه.

وأوضح أن الممشى السياحي الجديد يهدف لإظهار المظهر الحضاري والجمالي للمدينة الساحلية وظهور الغردقة بالشكل الجمالي اللائق بكونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية في العالم وأيضا متنفس لأهالي المدينة الوافدين في مناطق الأحياء والفيروز وهاواي والجونة شمال الغردقة.

مزار سياحي بالغردقة

وكشف اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة في تصريحات لـ الوطن، أن ممشى الغردقة الجديد سيكون مزارا سياحيا يتوافد عليه السياح الأجانب من رواد ونزلاء الفنادق السياحية والمواطنين المقيمين بمدينة الغردقة ويشمل مظلات ومساحات الخضراء وأشجار وإضاءة مميزة ليلا وكافيهات ومحلات سياحية ومن المقرر أن يفتتح قبل عيد الفطر المبارك المقبل.