معلومات عن الممشى السياحي الجديد بالغردقة.. يجذب المصريين والأجانب (صور)

جذب الممشى السياحي الجديد بالغردقة السياح الأجانب من نزلاء الفنادق السياحية من مختلف الجنسيات الأجنبية والذي يعكس جمال الهوية البصرية للمدينة الساحلية في مدخلها الشمالي في مناطق الجونة وهاواي ومبارك 7 وشمال الأحياء والتي تضم ما يقرب من 30 فندقا ومنتجعا سياحيا بها آلاف السياح الأجانب من جميع دول العالم، بالإضافة إلى المصريين المقيمين شمال مدينة الغردقة.

يبلغ طول الممشى السياحي الجديد 8 كيلومترات يمتد بموازاة الساحل وتكلف ما يقرب من 100 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية مع القطاع الخاص بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر تحت رعاية وزارة السياحة.

يخدم ما يقرب من 30 فندقا سياحيا وعشرات المنتجعات السياحية والمنشآت ومتنفس سياحي الآلاف من المواطنين من المقيمين شمال مدينة الغردقة.

يهدف الممشى السياحي الجديد إلى إظهار المظهر الحضاري والجمالي للمدينة الساحلية أهم المقاصد السياحية المصرية في العالم طبقا لموقع تريب أدفايزر العالمي.

يشمل الممشى السياحي مظلات ومساحات الخضراء وأشجار وإضاءة مميزة ليلا وكافيهات ومحال سياحية ومظلات وأماكن انتظار سيارات.

الممشى السياحي بالغردقة

وأشار اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن ممشى الغردقة الجديد شمال الغردقة إضافة إلى عدد من المماشى السياحية في المدينة الساحلية وهي الممشى السياحي بطريق القرى جنوب الغردقة و ممشى النصر بشارع النصر وسط الغردقة وممشي فلفلة امتداد شارع شيراتون جنوب الغردقة وممشي ميريت بشارع الكورنيش