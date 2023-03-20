«الكهرباء»: نستهدف زيادة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول عام 2035

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن وصول مصر لتصبح ثالث أكبر سوق للطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط، وإعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن مصر تملك أحد أكبر معدلات النمو في قطاع الكهرباء، يرجع إلى اهتمام القيادة السياسة بالقطاع الحيوي.

نتائج مشروعات الكهرباء تعكس جدية التنفيذ

وأشار حمزة في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح» على قناة «DMC»، إلى أن اهتمام القيادة السياسية بقطاع الكهرباء نتج عنه تخطيط سليم وعلمي، وإرادة حقيقة لتنفيذ التخطيط، موضحا «تم تنفيذ 14 ألفا و500 ميجاوات من المخطط المحدد خلال عامين ونصف فقط، رغم أنه بالرجوع للمقاييس المعروفة فأن المحطة الواحدة تحتاج لفترة بين 5 و6 سنوات، ما يعكس مدى جدية وإرادة التنفيذ في المشروعات الخاصة بقطاع الكهرباء والإنتاج».

نمو الطاقة المتجددة إلى 10 آلاف ميجاوات بنهاية 2023

وأضاف حمزة أن «التخطيط يتضمن شبكات النقل والتوزيع، بالإضافة لنمو الطاقة المتجددة، والاهتمام بالطاقة النظيفة، فالدولة تستهدف الوصول بالطاقة المتجددة والنظيفة إلى نسبة 42% في عام 2035»، موضحا أن «القدرات الموجودة الآن من الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 6500 ميجاوات، ومن المتوقع أن تتجاوز 10 آلاف ميجاوات بنهاية العام».