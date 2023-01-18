مصرفي: البنوك المصرية في الحدود الآمنة والقطاع مطمئن

علق طارق الخولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك سايب، على تقرير مؤسسة فيتش بخصوص قدرة البنوك المصرية على مواجهة انخفاض الدولار، معتبرًا أنه من المبكر خروج مثل هذا التقرير الذي يتحدث عن معدل كفاية رأس المال والذي يكون على أساس المركز المالي لمؤسسة مالية لتاريخ محدد من الزمن.

البنوك المصرية تصدر قوائم في نهاية شهر ديسمبر

وأوضح الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن تقرير مؤسسة فيتش تناول المراكز المالية في مصر، رغم أنها تصدر تقاريرها بشكل ربع سنوي تحديدًا في نهاية كل ربع سنوي، لافتًا إلى أن البنوك المصرية تصدر قوائم في نهاية شهر ديسمبر تحتوي على بند حقوق الملكية ومنها رأي المال الإلزامي الذي يلزمه به البنك المركزي وبنود الاحتياطيات مثل الاحتياطي القانوني والاحتياطي الرأس مالي والأرباح المرحلة وغيرها.

ملامح تقرير مؤسسة فيتش إيجابي

واعتبر الخولي أن ملامح تقرير مؤسسة فيتش إيجابي، فيما يخص معدل كفاية رأس المال للبنوك في القطاع المصرفي المصري وأنه قطاع مطمئن وأن البنوك المصرية في حدود آمنة جدًا، معتبرًا أنه من المبكر الحكم على معدلات كفاية رأس المال للبنوك الكبرى قبل نشر الميزانيات في نهاية السنة المالية، مبديًا تحفظه على تقرير المؤسسة في هذا الملف.