مصرع مسن وإصابة زوجته بسبب تسرب غاز في منزلهما بالمنوفية

لقي شخص مصرعه وأصيبت زوجته إثر اختناقهما داخل منزلهما بسبب تسريب غاز أثناء نومهما في إحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم نقل الزوجة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفشلت محاولات إنقاذ الزوج الذي توفي متأثرا بالاختناق.

تفاصيل مصرع مسن وإصابة زوجته

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الشهداء، تبين أن المتوفى يدعى «ع. ا»، ويبلغ من العمر 78 عاما، وإصابة زوجته «ص. ع» وتبلغ من العمر 72 عاما، وتبين أن السبب وراء الواقعة هو استنشاق الغاز، وبسؤال أفراد الأسرة أكدوا أن السبب هو تسريب غاز من أسطوانة البتوجاز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تشييع الجثمان في مركز الشهداء

وقررت جهات التحقيق عرض الجثة على مفتش الصحة والذي أقر أن سبب الوفاة هو استنشاق الغاز، ثم صرحت جهات التحقيق بدفن الجثة، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز الشهداء، يفيد بمصرع زوج وإصابة زوجته إثر تسريب غاز داخل منزلهما، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 1398 مركز الشهداء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.