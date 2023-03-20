مصدر: اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 نهاية أبريل

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم عن موعد اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، في ظل اقتراب العد التنازلي لحسم الإجراءات الأخيرة المرتبطة بالامتحانات، وحصر الطلاب المتقدمين هذا العام، على مستوى نظام المنازل والخدمات والنظاميين.

اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنه سيتم اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في نهاية شهر أبريل المقبل، وسيكون الاختيار سيكون مرتبطا بالكفاءة والخبرة والقدرة على حل أي مشكلات في توقيت سريع، وضبط اللجان بأقصى قدر ممكن.

ولفت المصدر إلى أن الخبرة في إدارة لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، سيكون لها الدور الأكبر في تحديد من سيقع عليهم الاختيار، دون أي وساطة أو علاقات، مشيرا إلى أن رؤساء اللجان هذا العام سيكون عليهم دور كبير في ضبط إيقاع الامتحانات وفرض الاستقرار الكامل، ومحاربة الغش بكل أشكاله، وهذه كلها معايير ستكون حاكمة أيضا في عملية اختيارهم، إضافة لكفاءتهم وإنجازاتهم العملية السابقة.

موانع اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

وأكد المصدر، أن الموانع الخاصة باختيار رؤساء اللجان في امتحانات الثانوية العامة 2023، لن تتغير أو يتم تقليلها، وهي ألا يكون صدر عقوبة سابقة بحرمان رئيس اللجنة من أعمال الامتحانات، أو حصل على جزاءات، أو خصومات، أو لديه أقارب حتى الدرجة الرابعة، وكل ذلك بهدف فرض الاستقرار الكامل، واختيار أكفأ العناصر، وتكليفهم بالمهام وتحديد دورهم قبل استلام العمل رسميا.