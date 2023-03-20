أسعار الحديد اليوم الاثنين 20-3-2023 في أسواق مواد البناء

استقرت أسعار الحديد اليوم الاثنين 20-3-2023 في الشركات المنتجة بالأسواق المصرية، كما حافظت مواد البناء على الاستقرار في الأسعار، ويأتي على رأس القائمة أسعار الأسمنت في الشركات المنتجة، وفق ما كشفت عنه شعبة مواد البناء في الغرف التجارية.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 20-3-2023

اختلفت أسعار الحديد اليوم الاثنين 20-3-2023، في الشركات المنتجة بفارق سعري طفيف بين كل شركة وأخرى، وفيما يلي رصدا لأسعار الحديد اليوم، كما يلي.

- سعر حديد عز الطن اليوم نحو 38474 جنيهًا.

- طن حديد بشاي 37700 جنيه للطن.

- طن حديد العتال 37000 جنيه للطن.

- طن حديد عطية 37000 جنيه للطن.

- طن حديد سرحان 36000 جنيه للطن الواحد.

- طن حديد المراكبي 36000 جنيه.

- طن حديد المصريين 37500 جنيه.

- طن حديد الكومي 36500 جنيه.

- طن حديد المعادي 36500 جنيه.

- طن حديد العشري 37000 جنيه.

- طن مصر ستيل 36000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 20-3-2023

- أسمنت السويدي الطن 1350 جنيهًا.

- أسمنت المخصوص الطن 1380 جنيهًا.

- أسمنت الممتاز الطن 1480 جنيهًا.

- أسمنت حلوان الطن نحو 1390 جنيهًا.