انطلاق معرض «إنتاجنا من صنع بلدنا» في «لغات مطروح».. غذائية ويدوية

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، انطلاق معرض «إنتاجنا من صنع بلدنا.. نشاطي سر إبداعي»، والذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بمطروح في مدرسة الرسمية لغات، بالتعاون مع إدارة الوحدة المنتجة، بحضور إيمان عبدالفتاح، مدير إدارة الوحدة المنتجة، وفدوى فخر الدين مدير إدارة التعليم الثانوي، وسحر عبدالموجود مدير المدرسة.

منتجات غذائية ومشغولات يدوية

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أركان المعرض، والتي شملت منتجات عدة أعدها الطلاب تحت إشراف المدرسة وإدارة الوحدة المنتجة من منتجات غذائية مبسطة ومشغولات يدوية وإكسسوارات، ولعب أطفال وفوانيس رمضان.

مأكولات وعصائر

وتابع المعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح القسم الخاص بالمأكولات التي أعدها طلاب الرسمية لغات إلى جانب العصائر الطبيعية ومنتجات البيئة الصحراوية الخاصة بمطروح وواحة سيوة.

مهرجان تسويقي

وأشاد وكيل تعليم محافظة مطروح بالتنظيم المتميز للمعرض مقدما الشكر لإدارتي المدرسة وإدارة الوحدة المنتجة، تقديرًا للإعداد الجيد لذلك المهرجان التسويقي المبسط.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، في بيان، أنّ هذا المهرجان يهدف إلى تفعيل المشاركة الإيجابية للطلاب في الأنشطة التربوية بصفة عامة وصقل المواهب، وتنمية المهارات وتشكيل الميول والاتجاهات والقيم، ووضح ذلك من خلال تنمية الجانب الجماعي والتعاون وروح الفريق في العمل، وتنمية روابط الألفة والمحبة والاعتماد على النفس وتقدير المسئولية الملقاة عليهم خلال إعداد وتجهيز المعرض ومحتوياته فكان التنظيم جيدًا مع تنوع المعروضات، والتي نالت استحسان الحضور وأولياء الأمور.