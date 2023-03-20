فيلم «Shazam! Fury of the Gods» يحقق 30 مليون دولار في 3 أيام

احتل فيلم «Shazam! Fury of the Gods» المركز الأول في قائمة إيرادات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في شباك التذاكر المحلي، بالولايات المتحدة الأمريكية، محققا إيرادات خلال 3 أيام وصلت لـ30 مليون دولار، وارتفع إجمالي الإيرادات لـ65 مليون دولار، بعد ما حقق الفيلم 35 مليون دولار في السوق الخارجية، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وجاء في المركز الثاني فيلم الرعب «Scream VI» بـ17.5 مليون دولار، ما يمثل تراجعا بنسبة 60 % عن الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم خلال أسبوعين لـ76 مليون دولار.

وفي المركز الثالث، وبقائمة إيرادات عطلة نهاية الأسبوع، جاء فيلم «Creed III» محققا 15.3 مليون دولار، مما رفع الإجمالي لـ 127 مليون دولار.

«Ant-Man3» يحقق 462 مليون دولار خلال 5 أسابيع

وتراجع فيلم «65» إلى المركز الرابع في أسبوعه الثاني في السينمات، حيث لم يحقق سوى 5.8 مليون دولار، بإجمالي إيرادات 22 مليون دولار، أما المركز الخامس من نصيب فيلم «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» الذي حقق خلال عطلة نهاية الأسبوع 4 ملايين دولار، لتصل إيرادات الفيلم على المستوى المحلي لـ 205 مليون دولار، بينما تصل الإيرادات الكلية لـ 462 مليون دولار.