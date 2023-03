117 مليون دولار إيرادات «Creed III» خلال أسبوع

تصدر فيلم «Creed III» في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي، شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية محققا 74 مليون دولار، بينما وصل إجمالي إيرادات الفيلم على مستوى العالم لـ 117 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وتراجع فيلم «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» إلى المركز الثاني بعد أسبوعين في صدارة شباك التذاكر، محققا 16.5 مليون دولار، بينما وصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 3 أسابيع لـ 424 مليون دولار، وفي المركز الثالث جاء فيلم «Cocaine Bear» محققا 15 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الفيلم خلال أسبوعين إلى 56 مليون دولار، وحقق فيلم «Jesus Revolution» إيرادات أسبوعية 12 مليون دولار، وصل من خلالها الإجمالي لـ 34 مليون دولار.

«Avatar: The Way of Water» يتراجع إلى المركز السادس

واحتل فيلم الأنميشن «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba» المركز الخامس في شباك التذاكر، في الأسبوع الأول لعرضه محققا 10 ملايين دولار، بينما تراجع فيلم «Avatar: The Way of Water» من المركز الرابع إلى السادس هذا الأسبوع بإيرادات 4.9 مليون دولار، وارتفع إجمالي إيرادات الفيلم خلال 12 أسبوعا لـ 2 مليار و283 مليون دولار.