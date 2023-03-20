زراعة 15 ألف شتلة مثمرة في دسوق بكفر الشيخ ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

تُنفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، لزراعة الأشجار المثمرة والزينة في الشوارع الرئيسية الميادين العامة بالمدينة وقرى المركز، تنفيذا لمبادرة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على البيئة، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للبدء في زراعة الأشجار وتجميل الشوارع والميادين.

زراعة الأشجار المثمرة

وبدأت الوحدة المحلية، اليوم الاثنين، في زراعة الأشجار المثمرة، ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»، وفي إطار البروتوكول المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي، حيث تم زراعة الأشجار بالحديقة الخليفة لمجلس مدينة دسوق، وقرى «كفر العرب، ومحلة أبو علي، وسنهور المدينة، وأبو مندور، وشباس الشهداء، ومحلة دياى، وشابة، والعجوزين، وكنيسة الصرادوسي».

14 ألفا و850 شجرة مثمرة

وتشمل خطة توزيع 14 ألفا و850 شجرة مثمرة والتي تتضمن 9 أنواع أشجار زينة ومثمرة «ليمون، وجوافة، وزيتون، وبرتقال، وبزرومي، وجزورين، ورمان، وأكاسيا، ونبق»، 6550 للقسم الزراعى بمدينة دسوق «مشتل مجلس المدينة»، وتم توزيع 750 شجرة للإدارة الزراعية، وعدد 300 شجرة للطب البيطري، وتم التوزيع الكمية المتبقية على قرى دسوق الـ11 وهي 7250 شجرة، وتم توزيع 843 شجرة لقرية سنهور المدينة، و805 أشجار لقرية العجوزين، و575 شجرة لقرية شباس الملح، و724 شجرة لقرية محلة دياى، و724 شجرة لقرية شباس الشهداء، و560 شجرة لقرية أبو مندور، و714 شجرة لقرية محلة أبو على، و524 شجرة لقرية كنيسة الصرادوسي، و529 شجرة لقرية كفر مجر، و523 شجرة لقرية كفر العرب، و744 شجرة لقرية شابة.

توزيع 225 ألف شجرة على مجالس المدن

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شهد في وقت سابق، وصول وتوزيع 225 ألف شجرة على مجالس المدن والمصالح الحكومية، فضلاً عن زراعة أول شجرة برافد الطريق الدولي «طنطا - كفر الشيخ».