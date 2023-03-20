مدبولي يهنئ مسئولي شركة «بوش» الألمانية على وضع حجر الأساس لمصنع الشركة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، رودولف كلوتشر، عضو مجلس إدارة شركة «بي إس إتش» للأجهزة المنزلية، إحدى الشركات التابعة لشركة «بوش» الألمانية، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولويس الفاريز، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة «بي إس إتش إيجيبت» للأجهزة المنزلية، وكل من أحمد رياض، ومراد جندي، عضوي مجلس الإدارة التنفيذيين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكّيد أنَّه كان دوماً داعماً للشركة منذ أعلنت عن نيتها إنشاء مصنع لها للأجهزة المنزلية في مصر، قائلًا: «كنت أتابع بنفسي جميع الإجراءات الخاصة بالمشروع وسبل حل أي معوقات خاصة به».

وهنأ مدبولي مسئولي الشركة بمناسبة الاحتفال الذى تقيمه الشركة لوضع حجر الأساس لمصنع الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، معربا عن تطلعه لسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات، ثم تشغيل المصنع في أقرب وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، تقدم رودولف كلوتشر، عضو مجلس إدارة شركة «بي إس إتش» للأجهزة المنزلية، بالشكر لرئيس الوزراء وجميع الجهات الحكومية المختصة بملف الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن احتفالية وضع حجر الأساس لمصنع الشركة في مدينة العاشر من رمضان، التي ستقام اليوم، تمثل حدثًا مهمًا بالنسبة للشركة.

وقال «كلوتشر» لرئيس الوزراء: «نتطلع إلى دعمكم الدائم خلال المرحلة المقبلة»، موضحًا أن المصنع سيكون الأكبر من نوعه في أفريقيا، كما أن الشركة تعتزم أن تكون مصر مركزا لنفاذ وتوزيع إنتاجها إلى الأسواق الأخرى.

كما أكّد مسئولو الشركة أنَّ الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد بدء العمل في الأعمال الإنشائية، إذ تضع الشركة خطة للانتهاء من هذه الأعمال في أسرع وقت.

وتعقيبًا على هذا، جدد رئيس الوزراء تأكّيد دعمه الكامل للشركة، لافتًا إلى أنه تم تأسيس وحدة دعم المستثمرين برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، لتلقي أي شكاوى تخص المستثمرين حيث يتم العمل على حل هذه الشكاوى، كما أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقوم بدور كبير في تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين. مضيفا: يمكنكم التواصل معي بشكل مباشر وبابي مفتوح لأي مستثمر.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «بي إس إتش» التابعة لشركة «بوش» الألمانية، ستنشئ مصنعا للأجهزة المنزلية، يضم «بوتاجازات» في المرحلة الأولى، باستثمارات 80 مليون يورو، وبطاقة إنتاجية 400 ألف وحدة سنويًا.