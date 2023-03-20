كيف يثبت الزوج عدم تبدبد ذهب طليقته؟.. محامٍ يجيب

بعد أن يقرر الزوجان الانفصال، سواء كان بشكل ودي أو من خلال القضاء، يبدأ كل طرف في المطالبة بحقوقه، ومن المتعارف أن قائمة المنقولات تحتوي على كل محتويات منزل الزوجية، وكل ما اُتفق عليه قبل إتمام الزيجة، ويكون مدونا بها المشغولات الذهبية، وفي حال حدوث أي خلاف، تظهر مشكلة كبيرة بسبب الذهب، ويبدأ كل طرف في إنكار وجود هذه المشغولات معه.

كيف يثبت الزوج أن الذهب مع الزوجة؟

وأجاب علي حمودة، المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، على هذا التساءل، وهو كيف يثبت الزوج أن الذهب مع الزوجة في حالة الانفصال، أو في حالة نكرانها له؟، قائلًا إن على الزوج أن يحرر محضرا لإثبات الحالة، بأن الزوجة خرجت من مسكن الزوجية وكان معها الذهب، وحينها يجب الاستعانة بشهود لإثبات ذلك.

وأوضح المحامي، أنه في حال عدم تحرير الزوج لمحضر بذلك، فإن الدفاع الخاص به يطالب بإحالة الدعوى للتحقيق ولسماع الشهود فيها، لتسمع هيئة المحكمة للشهود، وفي حال اقتنعت المحكمة بأقوال الشهود تقوم بإعفاء الزوج منه، وحال عدم اقتناع المحكمة بهم، تقوم بإلزامه برد الذهب للزوجة، موضحًا أنه إذا كان الذهب مع الزوج فإن الزوجة تطالب به بشكل مباشر من المحكمة إذا كان معها قائمة منقولات، ويكون الزوج ملتزم برد الذهب.

3 طرق لإثبات أن الذهب برفقة الزوجة

وقال الخبير القانوني، إن هناك طريقين للمطالبة بقائمة المنقولات الزوجية، الأول هو طريق أمام القاضي الجنائي بمحكمة الجنح، والثاني عن طريق محكمة الأسرة.

وذكر أن هناك 3 طرق لإثبات أن الذهب برفقة الزوجة، منها أن يقوم الزوج بتحرير محضر إثبات حالة مع الشهود، أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن الذهب مع الزوجة، أو إقرار الزوجة بأنها قامت باستلام الذهب منه.