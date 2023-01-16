«من حقك تعرف».. هل تسقط النفقة الزوجية بعد وفاة الزوج؟

النفقة الزوجية من الأمور واجبة النفاذ على الزوج وعليه الالتزام بها وسدادها باستمرار، ولكن متي تسقط النفقة؟، وهل تسقط حال وفاة الزوج، وخلال هذا التقرير يجيب علي حمودة المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، عن هذه التساؤلات.

ما هي النفقة الزوجية؟

وقال «حمودة» إن النفقة الزوجية هي دين على الزوج من بدء تاريخ امتناعه عن الإنفاق عن الزوجة، ولا يمكن النفقة أن تسقط إلا الإبراء أو بالأداء، ولا تُسمع دعاوى النفقات عن مدة ماضية، لأكثر من عام تكون نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

هل يسقط دين النفقة الزوجية بوفاة الزوج؟

وأضاف المحامي أنه عند إقامة السيدة دعوى ضد زوجها للإنفاق عليها، يصدر حكم لصالحها بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المقرر، أما في حالة وفاة الزوج أو الزوجة، فنص قانون الأحوال الشخصية على أن دين النفقة الزوجية لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق بينهما، ففي حال وفاة الزوج يكون للزوجة حق الحصول على متجمد النفقة من تركة الزوج، وحال وفاة الزوجة يكون متجمد النفقة تركة تورث عنها.

وأشار «حمودة» إلى أن قانون الأحوال الشخصية، أتاح للزوجة، أن تمنع زوجها أو طليقها من السفر خال امتناعه عن سداد المديونية، وتتمثل في متجمد النفقة للصغار.