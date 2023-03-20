أمطار تضرب مدن وقرى محافظة دمياط.. وتحذيرات من «الأرصاد»

سقطت أمطار في محافظة دمياط صباح اليوم، في ظل عدم استقرار حالة الطقس، والتقلبات الجوية التي تتعرض لها دمياط وتمثلت في سقوط أمطار متقطعة منذ الساعات الأولى من اليوم، تصاحبها نشاط للرياح في مختلف المناطق السكنية في أغلب الأوقات، مع انخفاض درجات الحرارة خاصة في المدن الساحلية التي تطل على النيل والبحر المتوسط بنطاق المحافظة.

حالة الطقس اليوم في دمياط

وتأتي أمطار دمياط لليوم الثاني علي التوالي، تزامناً مع نوة الشمس الكبرى، التي أثرت علي عدة مدن ومحافظات على السواحل الشمالية للبلاد، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس محافظة دمياط اليوم يشهد سقوط أمطار بنسبة 20% على فترات متقطعة، وسجلت درجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 17 درجة.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، خاصة العاملين بقطاع الصيد، موجهة بوتوخي الحذر طوال فترة التقلبات وعودة حركة الملاحة البحرية طبيعية بعد انتهاء فترة التقلبات الجوية والتى متوقع أن تعود تدريجياً لحالتها الطبيعية عقب الثلاثاء المقبل.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع أن تستمر حالة عدم استقرار الطقس في محافظة دمياط وجميع محافظات الوجه البحري، كما يتوقع طبقا لـهيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار بنسبة 20% على أغلب محافظات الوجه البحري، كما تشهد درجة الحرارة استقرارا، وتسجل العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

درجات الحرارة اليوم

ومن المرجح أن تعاود درجات الحرارة ارتفاعها بداية من الثلاثاء المقبل، وبشكل تدريجي، وفق توقعات الأرصاد الجوية، حيث تسجل درجة الحرارة غدا في دمياط العظمى 23 درجة بارتفاع 3 درجات، والصغرى 13 درجة بارتفاع درجة واحدة.