السجن 3 سنوات لمتهم بتلقي رشوة من مقاول في القاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم، موظفا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة، من موظف، للتغاضي عن مخالفة البناء على أرض زراعية بالسجن لمدة 3 سنوات.

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم بصفته موظفا حكوميا بإحدى الجهات الحكومية، خالف قواعد العمل وتلقى مبلغا ماليا على سبيل الرشوة من قبل مقاول، مقابل السماح له باستخراج أوراق بالبناء على أراضي زراعية.

وأضافت أوراق القضية، أنّه جرى القبض على المتهم متلبسًا أثناء تلقي الرشوة من المقاول.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا يفيد بأنّ أحد الأشخاص موظفا بجهة حكومية، تلقى رشوة من مقاول للسماح له بالبناء بالمخالفة على أراضي زراعية، وعلى الفور جرى إعداد كمين للمتهم والقبض عليه متلبسًا أثناء تلقي الرشوة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.