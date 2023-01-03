إحالة مسؤول بشركة ورجل أعمال شهير للجنايات بتهمة تقديم رشوة 5 ملايين جنيه

أمرت جهات التحقيق المختصة، بإحالة مسؤول بشركة استثمار وتعمير عقاري تابعة لجهة حكومية، ورجل أعمال معروف يعمل مطورًا عقاريًا شهيرًا، وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تقديم رشوة مالية قدرها 5 ملايين جنيه، لترسية تنفيذ مشروع مجمع سكني لصالح المطور العقاري.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمين في القضية هم: محمد. أ 49 سنة، مهندس معماري وعضو منتدب ورئيس تنفيذي لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، ومحمود. ا 30 سنة، صاحب شركة ليو بارد للمقاولات العامة، ونورهان س. 32 سنة، مدير التقارير والاستثمار بمجموعة السويدي للصناعات، وأحمد ع 25 سنة، سمسار عقاري، ومحمد م. 49 سنة محامٍ، والمستشار القانوني لشركة ليو بارد للمقاولات العامة.

وجهت جهات التحقيقات إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه بصفته في حكم الموظف العمومي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، وذلك بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني بواسطة المتهمين الثالثة والرابع والخامس مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، مقابل الموافقة على عرض المشاركة المقدم من شركة (ليو بارد للمقاولات العامة) المملوكة للمتهم الثاني لإقامة مجمع سكني تجاري على قطعة أرض مملوكة للشركة رئاسته مساحتها 34 فدانًا - أي ما يوازي 142 ألفًا و800 متر- دون توافر عروض جدية أخرى بالمخالفة للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وإبرام التعاقد وتسهيل إجراءات تنفيذه.

كما وجهت إلى المتهم الثاني، تهمة أنه قدّم رشوة لمن هو في حكم الموظف العمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة المذكور.

أما المتهمين من الثالثة حتى الخامس، وجهت له تهمة التوسط في رشوة من هو في حكم الموظف العمومي، بأن توسطوا في طلب وأخذ المتهم الأول مبلغ الرشوة المار بيانه.