الحكم على 13 متهمًا في قضية «رشوة جامعة دمنهور».. بعد قليل

تنطق محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، جلسة محاكمة 13 متهما في قضية «رشوة جامعة دمنهور».

هيئة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة جامعة دمنهور»

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض حسين، وعضوية المستشارين حسين عبدالرؤوف عبد المنصف زهران، ومحمد عادل محمد علي، ومروة هشام بركات.

تلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة

وبعد خضوع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة جامعة دمنهور» إلى جلسة تحقيق مُكثفة من قبل النيابة العامة، كشفوا عن تفاصيل مُثيرة في القضية عن المتهمة التي تعمل مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة دمنهور، وأنها توسطت لأخذ المتهم الأول رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته.

كما اعترفت المتهمة أيضًا في تحقيقات النيابة العامة، أنها حصلت لنفسها على مبالغ مالية كربح من أعمال وظيفتها، وأخذت مبالغ مالية من المتهمين الثامن والعاشر على سبيل الرشوة، وأنها التحقت بالوظيفة التي تعمل بها في عام 2011.

وأضافت المتهمة في اعترافات النيابة العامة، أنها تدرجت في وظيفتها حتي تقلدت منصب مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بالجامعة منذ عام 2018، واختصاصها في شأن التعاقدات التي تبرمها جهة عملها بالإعلان عن الاحتياجات المطلوبة للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، ورئاسة وتشكيل لجنة لفحص العروض المقدمة من الناحية الفنية والمالية.