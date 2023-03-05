المشدد 5 سنوات للمتهمين في قضية رشوة بأكتوبر.. تلقوا دولارات وسبائك ذهبية

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، معاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهم، وذلك لإدانتهم بالحصول على رشوة للإخلال بوظيفتهم بأكتوبر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عوض الله وعضوية المستشارين خالد المسلمي وعمرو وحيد محمود، وأمانة سر وجيه أديب.

تفاصيل القضية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 4746 لسنة 2019 جنايات قسم الشيخ زايد، والمقيدة برقم 712 لسنة 2019 كلي أكتوبر، قيام المتهمين «تامر. ع، 40 عامًا»، «محمد. ن، 39 عامًا»، «صلاح الدين. أ، 31 عامًا»، «عبداللطيف. ف، هارب»، خلال الفترة من 10 مايو 2015 وحتي 26 يونيو 2015 بدائرة قسم الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، طلب المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا مبلغ مالي على سبيل الرشوة.

كما طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بوظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني بواسطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ مالي مليون جنيه وخمسين ألف جنيهًا بصفة شهرية، أخذ منها مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيهًا مصريًا وأربعين ألف دولار أمريكي وقلادة ذهبية على سبيل الرشوة، وذلك مقابل إعادة محاضر تحريات تكميلية لصالح المتهم الثاني في القضية رقم 595 لسنة 2013 حصر جرائم الاقتصادية، وإخطاره بمواعيد مأموريات التفتيش لمباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة المالية على مقرات شركته.

وعطل المتهم الأول البلاغات المُقدمة ضد الشركة خاصته ليتمكن من التصالح مع مقدميها على النحو المبين بالتحقيقات، كما قام المتهم الثاني بتقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بأعمال وظيفته، بأن قدم المتهم الأول عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا على النحو المبين بالأوراق.

ماذا قال المتهمان الثالث والرابع؟

وتوسطا المتهمان الثالث والرابع، في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بوجبات وظيفته، بأن توسطا في تقديم المتهم الثاني عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا على النحو المبين بالتحقيقات.