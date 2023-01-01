تأجيل محاكمة 4 متهمين تلقوا رشوة دولارات وقلادة ذهبية لـ5 مارس

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، حجز محاكمة 4 متهمين لحصولهم على رشوة للإخلال بوظيفتهم في أكتوبر لجلسة 5 مارس للحكم.

صدَر الحكم برئاسة المستشار محمد عوض الله وعضوية المستشارين خالد المسلمي وعمرو وحيد محمود، وأمانة سر وجيه أديب.

طلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 4746 لسنة 2019 جنايات قسم الشيخ زايد، والمقيدة برقم 712 لسنة 2019 كلي أكتوبر، قيام المتهمين «تامر.ع، 40 عامًا»، «محمد.ن، 39 عامًا»، «صلاح الدين.أ، 31 عامًا»، «عبداللطيف.ف، هارب»، خلال الفترة من 10 مايو 2015 وحتي 26 يونيو 2015 بدائرة قسم الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، طلب المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا مبلغ مالي على سبيل الرشوة.

قلادة ذهبية وأربعين ألف دولار

كما طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بوظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني بواسطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ مالي مليون جنيه وخمسين ألف جنيهًا بصفة شهرية، أخذ منها مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيهًا مصريًا وأربعين ألف دولار أمريكي وقلادة ذهبية على سبيل الرشوة، وذلك مقابل إعادة محاضر تحريات تكميلية لصالح المتهم الثاني في القضية رقم 595 لسنة 2013 حصر جرائم الاقتصادية، وإخطاره بمواعيد مأموريات التفتيش لمباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة المالية على مقرات شركته.

كما عطل المتهم الأول البلاغات المُقدمة ضد الشركة خاصته ليتمكن من التصالح مع مقدميها على النحو المبين بالتحقيقات، كما قدم المتهم الثاني رشوة لموظف عمومي للإخلال بأعمال وظيفته، بأن قد المتهم الأول عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا على النحو المبين بالأوراق.

وتوسط المتهمان الثالث والرابع، في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بوجبات وظيفته بأن توسطا في تقديم المتهم الثاني عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا على النحو المبين بالتحقيقات.