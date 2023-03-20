مسؤول روسي يحذّر من «عواقب وخيمة» بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين

حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف، اليوم، من أنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيؤدي إلى عواقب وخيمة على القانون الدولي.

ووصف ميدفيديف، حسب ما أوردت قناة «روسيا اليوم»، الإخبارية، القرار بأنّه «انهيار لأسس ومبادئ القانون الدولي»، مضيفا أنّ الحلقة الأكثر تشويها لمصداقية المحكمة الجنائية الدولية مرتبط بجرائم الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، حيث كانت المحكمة معطلة بالكامل ولم تستطع فعل أي شيء يذكر.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، لما أسمته ترحيل غير قانوني لأطفال أوكرانيا إلى روسيا.