افتتاح معرض مواد غذائية ومنتجات يدوية بالعجمي في الإسكندرية

انطلق معرض المنتجات الغذائية، وأدوات النظافة واللوحات الفنية والأشغال اليدوية، اليوم، الذي ينظمة حي العجمي في الإسكندرية، والذي افتُتح، منذ قليل، تزامنًا مع حلول شهر رمضان، دعمًا للمرأة المعيلة؛ لتسويق منتجاتها المتميزة في البيع، تحت إشراف، وحدة تكافؤ الفرص بالحي.

منتجات المشروعات الصغيرة

وقالت هدي أبوكيلة، رئيس حي العجمي غرب الاسكندرية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يجرى عرض منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمطلقات والأرامل وبأسعار رمزية، وجرى دعوة السيدات المعيلات للشراء من المعرض لتتكافأ فرص البيع والشراء والوصول إلى أقصى استفادة للطرفين.

دعم المرأة واجب وطني

وأضافت رئيس حى العجمي، لـ«الوطن»، أنّ الوقوف بجانب المرأة بشكل عام واجب وطني لا بد من القيام به وخاصة دعم المرأة المعيلة بكل الصور والإمكانيت وأقمنا هذا المعرض بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحي؛ لدعم المرأة المعيلة سواء التي تقوم بأعمال أشغال يدوية أو منتجات غذائية أو تعمل فى التجارة واعطيناهم فرصة لعرض تلك المنتجات وخاصة أنها بأسعار منخفضة فهم يربحون أقل القليل ودعونا الجميع للشراء منهن وضمن من دعوناهم أيضاً السيدات المعيلات للاستفادة من الأسعار المنخفضة وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.