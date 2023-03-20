النواب: فتح اعتماد إضافي للموازنة بـ165 مليار جنيه لصرف الزيادات الجديدة

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023 وذلك لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والقانون المقدم من الحكومة بتعجيل صرف الزيادات الجديدة في الأجور والمعاشات والمنح و والحوافز للعديد من الفئات

واستعرض فخري الفقي تقرير اللجنة حول مشروع القانون، مؤكّدًا أنَّ الظروف الاقتصادية العالمية فرضت الكثير من التحديات بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة سعر الفائدة وانخفاض سعر صرف الجنيه.

وقال الفقي إنَّه نظرًا لحرص القيادة السياسية والحكومة على الحد من آثار تلك الأزمة صدرت التكليفات الرئاسية بصرف زيادات الأجور والمعاشات وحزمة الحماية الاجتماعية في ابريل المقبل و توفير اعتمادات إضافية للموازنة بقيمة 165 مليار جنيه، ولذلك توافق لجنة الخطة والموازنة على القانون بفتح اعتماد إضافي بقيمة 165 مليار جنيه.

اعتماد إضافي للموازنة

ووافق عدد من النواب على القانون بفتح الاعتماد من حيث المبدأ.

وأكّد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أهمية فتح الاعتماد لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتعجيل صرف حزمة الحماية الاجتماعية التي وافق عليها مجلس النواب.