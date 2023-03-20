3 ضوابط حددها قانون المرور لاستخدام إشارات السيارة على الطرق

ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق بما يضمن السلامة للجميع، سواء ركاب أو سائقي السيارات أو المارة، لذلك نص على بعض الضوابط والقوانين التي تنظم هذه الحركة، منها ما يتعلق باستخدام الإشارات.

الضوابط المتعلقة باستخدام إشارات السيارة

حدد قانون المرور بعد الضوابط المتعلقة باستخدام إشارات السيارة، لضمان سلامة من فيها والقادمين تجاههم من السيارات الأخرى على الطرق، وجاءت هذه الضوابط كالتالي:

- على كل قائد مركبة يسير على طرق مجهزة أو غير مجهزة بالإنارة العامة أن يستخدم أنوار مركبته أثناء الليل «بين الغروب والشروق».

استخدام أنوار الإشارات في النهار أيضًا

- على قائد السيارة استخدام أنوار الإشارات كذلك في النهار عندما تكون الرؤية غير كافية لأى سبب كالضباب أو سقوط الرعد أو هطول الأمطار الغزيرة أو المرور في أحد الأنفاق؛ مما يسبب عدم رؤية المركبة إذا لم تكشف أنوارها عن مكان وجودها.

- على كل قائد السيارة المتوقفة في أثناء الليل على الطرق عندما تكون الرؤية غير كافية أن يعلن عن وجود مركبته، بواسطة إضاءة أنوار المواضع اللازمة الموجودة بالمركبة ووضع العلامة التحذيرية العاكسة.