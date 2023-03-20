حالة المرور في القاهرة.. كثافة أعلى كوبري أكتوبر وسيولة في «صلاح سالم»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم دينا شرف، عبر القناة الأولى، الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة وبعض المحافظات.

وأفادت دينا شرف، أن هناك كثافات مرورية متقطعة بطول الكورنيش بداية من منطقة شبرا المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، مؤكدة وجود سيولة مرورية على كوبري أكتوبر المتجه للعباسية حتى غمرة، بينما تزداد الكثافات المرورية بشكل بسيط بالنسبة للمتجيهن للعباسية مع ساعات الذروة الصباحية.

كثافة مرورية أعلى كوبري أكتوبر

وقالت: «كوبري أكتوبر شهد كثافات مرورية للسيارات للقادمين من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد، كما أن هناك كثافات في الاتجاه العكسي بسبب زيادة أحمال السيارات»، مشيرة إلى ظهور كثافات متحركة في شوارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.

وأشارت إلى أن هناك كثافات وتكدسات مرورية على كوبري 15 مايو أعلى منطقة الزمالك، بسبب أعمال توسعة الكوبري، وربطه بمحور 26 يوليو الجديد.

سيولة مرورية في شارع صلاح سالم

وتابعت: «شارع صلاح سالم يشهد سيولة مرورية كبيرة حتى نفق الملك الصالح الذي يشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي»، موضحة أن هناك بعض الكثافات المرورية على كوبري الروضة، كورنيش النيل يشهد زيادة في الكثافة المرورية عند المظلات والساحل ومنطقة وسط البلد، لافتة إلى أن تلكك الكثافات والتكدسات المرورية طبيعية بسبب زيادة أعداد السيارات.

وبالنسبة لمحافظة الجيزة، أشارت «شرف»، إلى أن شارع الهرم يشهد كثافة مرورية عالية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، أما شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ في حركة السيارات، يأتي ذلك بالإضافة إلى ظهور كثافات في شارع السودان حتى جامعة القاهرة.