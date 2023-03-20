الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الربيع: استعدوا لرياح الخماسين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن حالة الطقس خلال فصل الربيع 2023، لافتة إلى أنه فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء لحرارة ورطوبة فصل الصيف، ويتسم مناخ فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في معظم الأحيان، مع بعض التقلبات الجوية خلال الفصل الذي يستمر لمدة ثلاث أشهر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال فصل الربيع

أضافت الأرصاد، أنه ينشط منخفض البحر الأحمر«السودان الموسمي»، أحياناً ما يؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي إلى سقوط الأمطار التي قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية، لافتة إلى تكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر، يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة ما يعرف بـ«رياح الخماسين»، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحبها موجات شديدة الحرارة وانخفاض ملحوظ في نسب الرطوبة.

درجات الحرارة الـ72 ساعة المقبلة

ويكون توقعات درجات الحرارة الـ72 ساعة القادمة كما يلي:

درجات الحرارة الاثنين 20 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

درجات الحرارة الثلاثاء 21 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء 23 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.