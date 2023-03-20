كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس أول أيام الربيع غدا الثلاثاء 20-3-2023، حيث تشهد فيه البلاد حالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في درجات الحرارة، التي تتأرجح بين ارتفاع وانخفاض مستمر، خاصة في أول 6 أسابيع من الربيع.

حالة الطقس أول أيام الربيع غدا الثلاثاء 20-3-2023

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، تفاصيل حالة الطقس أول أيام الربيع، حيث يكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلا على الأنحاء كافة.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى عودة التقلبات الجوية في النصف الأول من فصل الربيع، بسبب تأثير منخفض البحر الأحمر «السودان الموسمي»، الذي يؤثر على جنوب البلاد ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ما يعمل على تكاثر السحب الممطرة وسقوط الأمطار التي قد تصل أحيانا إلى حد السيول على المناطق الجبلية، فضلا عن تأثير المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الغربية للبلاد «رياح الخماسين»، التي تعمل على إثارة الرمال والأتربة، وانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فهي كما يلي.

- القاهرة 20 - 12

- العاصمة الإدارية 21 - 11

- أكتوبر 20 - 12

- بنها 20 - 12

- دمنهور 19 - 12

- وادي النطرون 20 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 20 - 12

- الزقازيق 21 - 13

- شبين الكوم 20 - 12

- طنطا 20 - 12

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 21 - 11

- السويس 21 - 12

- العريش 20 - 10

- رفح 19 - 10

- رأس سدر 24 - 14

- نخل 19 - 09

- كاترين 15 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 23 - 16

- الإسكندرية 19 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 19 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 23 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 27 - 14

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 11

- الأقصر 25 - 12

- أسوان 24 - 12

- الوادي الجديد 25 - 12