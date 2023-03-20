حالة الطقس اليوم في المحافظات.. سقوط أمطار ونشاط للرياح المحملة بالأتربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات، إذ تعرضت قبل قليل بعض المحافظات إلى سقوط أمطار غزيرة ومنها بورسعيد، كما تعرضت البحيرة إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض المدن الساحلية بها، وتشهد البلاد اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات، أوضحت الأرصاد الجوية تعرض محافظات القاهرة الكبرى إلى سقوط أمطار على فترات متفاوتة من اليوم تصل إلى 30%، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة والتي سجلت سرعتها 32 كيلومترا في الساعة.

سقوط أمطار في طقس اليوم في المحافظات

وتشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات السواحل الشمالية الغربية سقوط أمطار متوسطة تصل إلى 40%، لاسيما في «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ»، مع طقس غائم جزئيا بارد نهارا مائل البردة ليلاً، ونشاط للرياح وسجلت سرعتها 34 كيلومترا في الساعة.

وأوضح خبراء الأرصاد تعرض محافظات شمال الصعيد إلى طقس بارد نهارا مائل البردة ليلاً، مع انخفاض درجات الحرارة، إذ سجلت الصغرى 10 درجات مع تكون الغيوم الجزئية، فيما تشهد محافظات جنوب الصعيد طقس مشمس نهاراً دافئ ليلاً.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار على محافظات جنوب سيناء وجنوب البحر الأحمر، إذ يسود طقس غائم جزئيا مع نشاط للرياح، وسجلت سرعتها 36 كيلومترا في الساعة.