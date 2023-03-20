«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم: سحب ممطرة على القاهرة والسواحل الشمالية

يستمر تكاثر السحب الممطرة المنخفضة والمتوسطة، على أجزاء من محافظة الإسكندرية وشمال البحيرة ومناطق من كفر الشيخ بالدقهلية، ومناطق متفرقة من دمياط وبورسعيد، وعلى الغربية والمنوفية والقليوبية، وصولا إلى شمال القاهرة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وشمال الدلتا وصولا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس، وفقا ما كشفت عنه الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

يسود طقس شتوي دافئ نهارًا بارد ليلًا، مع انخفاض في درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فهي كما يلي.

- القاهرة 20 - 12

- العاصمة الإدارية 21 - 11

- أكتوبر 20 - 12

- بنها 20 - 12

- دمنهور 19 - 12

- وادي النطرون 20 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 20 - 12

- الزقازيق 21 - 13

- شبين الكوم 20 - 12

- طنطا 20 - 12

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 21 - 11

- السويس 21 - 12

- العريش 20 - 10

- رفح 19 - 10

- رأس سدر 24 - 14

- نخل 19 - 09

- كاترين 15 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 23 - 16

- الإسكندرية 19 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 19 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 23 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 27 - 14

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 11

- الأقصر 25 - 12

- أسوان 24 - 12

- الوادي الجديد 25 - 12