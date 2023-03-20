رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط 4 مسجلين خطر بتهمة غسل 63 مليون جنيه في العقارات والأراضي بالجيزة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:51 ص | الإثنين 20 مارس 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون في محافظة الجيزة.

تجارة غير مشروعة

وكشفت التحريات تكوين المتهمين تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية وتربية الماشية وشراء السيارات.

حسابات بنكية

وإيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك ومكاتب البريد بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 63 مليون جنيه تقريباً.

اقرأ المزيد:

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

«الداخلية» تضبط 7 قضايا غسيل أموال بقيمة 274 مليون جنيه

«الداخلية» تضبط 8 متهمين في قضية غسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

الكاتبة داليا عبدالرحيم تكشف أسماء 21 قيادة إخوانية مرتبطة بقضية غسيل أموال في فرنسا
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار