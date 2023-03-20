تجدد سقوط أمطار الإسكندرية بدرجات متفاوتة.. والمحافظة تحذر المواطنين

تجددت أمطار الإسكندرية منذ قليل، بدرجات متفاوتة ما بين خفيفة إلى متوسطة وفوق المتوسطة بالتحديد على نطاق شرق المدينة المتمثل في أحياء «شرق، المنتزه أول، المنتزه ثان»، وذلك تزامنا مع توقعات سقوط أمطار بنسبة 40% وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى.

أمطار الإسكندرية اليوم

وبحسب ما رصده رجال الصرف الصحي في الإسكندرية، فإن الأمطار متوسطة شرقا، بينما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار من خفيفة الى متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

ظواهر تصحب أمطار الإسكندرية اليوم

فيما أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن أمطار الإسكندرية اليوم يصحبها أجواء باردة جدا ورياح شديدة وغياب لأشعة الشمس حيث تجلى جو غائم كليا مع درجة حرارة 12 درجة مئوية وسرعة رياح 38 كيلومترا في الساعة.

تحذيرات بسبب أمطار الإسكندرية الرعدية

وبسبب أمطار الإسكندرية اليوم فقد أصدرت محافظة الإسكندرية 5 تحذيرات هامة للتعامل مع هذا الطقس تمثل في الآتي:

- القيادة بحذر وعدم تجاوز سرعة 60 كيلو متر في الساعة.

- ارتداء الملابس الثقيلة والمضادة للأمطار.

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.