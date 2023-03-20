طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار غزيرة في ثالث أيام نوة الشمس الكبيرة

شهد طقس الإسكندرية اليوم، انخفاض درجات الحرارة منذ فجر اليوم، مع توقعات باستمرار تلك الأجواء حتى مساء اليوم، وسط سقوط أمطار بنسبة 40% وتغزر أحيانا على عدة أماكن بعروس البحر الأبيض المتوسط، خلال ثالث أيام نوة الشمس الكبيرة.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس الإسكندرية اليوم، فإن المحافظة تمر بسوء أحوال جوية متمثلة في انخفاض درجات الحرارة حتى الليل، حيث تسجل العظمى 19 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة، مطالبة المواطنين بعدم تخفيف الملابس أثناء الخروج من المنازل.

أمطار الإسكندرية اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية إمكانية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% مع جو غائم جزئيا، واحتمالية غزارة الأمطار أحيانا خلال ثالث أيام نوة الشمس الكبيرة التي تعد النوة قبل الأخيرة في الشتاء الجاري.

استمرار غرفة عمليات محافظة الإسكندرية

وبسبب طقس الإسكندرية اليوم، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.