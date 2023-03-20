وزيرة الثقافة تحضر حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية الليلة

أعلن رئيس مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية عصام زكريا، عن حضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية وتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة أفضل الأفلام المشاركة.

ختام مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

كما أعلن «زكريا» في تصريحات لـ«الوطن»، حضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، ومنار حسني رئيس المركز القومي للسينما، وعدد من الفنانين.

ويقام حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية للدورة الرابعة والعشرين في السابعة من مساء اليوم الاثنين على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، وسط حضور المشاركين من صناع الأفلام والمخرجين.

ألمانيا ضيف شرف المهرجان

وانطلق المهرجان الثلاثاء الماضي بمشاركة 123 فيلما من 50 دولة، بينها 16 فيلما تسجيليا طويلا، و20 روائي قصير، واحتفى المهرجان بالسينما الألمانية هذا العام، فكانت هي ضيف شرف هذه الدورة بعرض 6 أفلام من ألمانيا.

ويعتبر مهرجان الإسماعيلية من أهم وأقدم المهرجانات في العالم العربي، ويحرص عدد كبير من صناع الأفلام على حضور نسخة المهرجان هذا العام، ومنهم المنتج محمد العدل، ورمزي العدل، وخالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة.