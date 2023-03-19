مهرجان الإسماعيلية السينمائي ينظم رحلة للضيوف الأجانب لزياة أهرامات الجيزة

نظمت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ24، رحلة لضيوف المهرجان الأجانب إلى منطقة أهرامات الجيزة، لزيارة الأماكن السياحية ومشاهدة عظمة المصريين القدماء.

وزار ضيوف المهرجان أهرامات الجيزة، مُعبرين عن سعادتهم بزيارة هذه الأماكن السياحية، كما التقطوا العديد من الصور التذكارية.

ختام مهرجان الإسماعيلية

ومن المقرر أن تختتم فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية غدا الاثنين، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، وتحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

مهرجان الإسماعيلية

ويعد مهرجان الإسماعيلية، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية، التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.