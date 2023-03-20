ما الفرق بين مسكن الزوجية والحضانة؟.. محام يجيب  

بعد نشوب الخلافات بين الزوجين، تبدأ الزوجة البحث عن حقها في مكان للعيش سواء كان الانفصال بشكل نهائي بالطلاق أو لا، وسواء حدث بالتراضي أو عن طريق محكمة الأسرة، ولكن في كثير من الأحيان يعتقد البعض أن مسكن الزوجية ومسكن الحضانة مكانا واحدا، ولكن يختلف المعنى الأول عن الثاني في تنظيم قانون الأحوال الشخصية لتنظيم العلاقة بين الزوجين قبل وبعد الانفصال.

الفرق بين مسكن الزوجية والحضانة

ولتوضبح الفرق بين المسكنين، أوضح علي حمودة، المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، الفرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة، قائلًا إنّ مسكن الحضانة هو لتمكين الزوجة المطلقة من مسكن الحضانة، وهو المسكن الذي أقيمت فيه العلاقة الزوجية، لكن مسكن الزوجية تكون العلاقة الزوجية فيه ما زالت قائمة، وتقوم الزوجة بالتمكين مع زوجها من المسكن ويكون تمكينا مشتركا.

وأضاف أنه يمكن للزوجة طلب أجر لمسكن بدل من التمكين من مسكن الزوجية، وأعطى قانون الأحوال الشخصية الزوجة الحق في طلب أجر للمسكن بدلا من التمكين من مسكن الزوجية.

الإجراءات القانونية للتمكين من شقة الزوجية

وشرح «حمودة» الإجراءات القانونية اللازمة، لتمكين الزوجة من شقة الزوجية، والتي تتمثل في تحرير محضرا رسميا تطلب فيه قرار التمكين، وحينها يصدر القرار بناء على شهادة الشهود وتحريات المباحث، وينفذ حكم التمكين بالقوة الجبرية من خلال الشرطة خلال فترة قصيرة.